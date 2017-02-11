Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими впечатлениями от игры с Ливерпулем.

Напомним, что сегодня Ливерпуль спокойно разобрался с Тоттенхэмом в рамках 25-го тура АПЛ — дубль в исполнении Садио Мане принес Красным победу со счетом 2:0.

Наставник Шпор Маурисио Почеттино отметил, что оппонент в лице мерсисайдцев сегодня заслуженно добыл победу, выглядел сильнее и предпочтительнее, в отличие от его подопечных.

"Ливерпуль был лучше нас и полностью заслужил эту победу. Мы начали этот поединок очень расслаблено", — отметил Почеттино BBC.

"Трудно понять, почему так произошло. Я крайне разочарован первым таймом. Во вторые 45 минут игры мы начали показывать свой уровень, но, к сожалению, тогда уже было поздно".

"Мы по-прежнему находимся на высокой позиции, но если мы будем и дальше играть так, как сегодня, то победить в чемпионате будет практически невозможно. Я не сержусь. Иногда ваши игроки не играют так, как вам бы этого хотелось. Сейчас нужно оставаться спокойными и тщательно все проанализировать", — резюмировал Почеттино.

После данной осечки, Шпоры в случае победы Челси буду отставать от Пенсионеров на 12 пунктов. Ливерпуль, в свою очередь, вплотную подобрался к тройке лидеров — теперь в активе команды Юргена Клоппа 49 зачетных пунктов.