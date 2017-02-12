Англия

Менеджер МЮ Жозе Моуриньо поделился мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ и прокомментировал победу своей команды в матче с Уотфордом (2:0).

"Сможет ли Юнайтед догнать Челси? Честно говоря, думаю, что нет. У Синих очень хорошо налажена игра в обороне. Они защищаются большими силами и делают это очень организованно", — начал португалец.

"Я думаю, что титул выиграет команда с надежной обороной, поставленной игрой на контратаках и благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков в завершающих стадиях. Поэтому вряд ли Челси оступится".

"Поединок с Уотфордом? Победа была нам необходима. Шершни — отличная команда, в составе которой есть качественные и опытные игроки. Уотфорд старался играть от обороны, но когда уступал в счете, продемонстрировал свою силу в атаке. Матч был очень сложным".

"Юнайтед создает много моментов, но не забивает много голов. Я очень доволен игрой. Думаю, в первом тайме были периоды, когда мы играли просто блестяще", — подытожил Моуриньо.

После 25-ти туров в АПЛ Юнайтед набрал 48 очков и занимает 6-е место, отставая от идущего 2-м Тоттенхэма на 2 очка.