Англия

Вратарь Борнмута Адам Федеричи получил серьезную травму колена.

32-летний голкипер повредил коленный хрящ на тренировке, из-за чего вынужден был перенести хирургическое вмешательство.

По результатам операции было установлено, что Федеричи будет восстанавливаться до лета.

"Потеря Адама — настоящий удар для нас. Но зная его характер, я уверен, что он будет упорно трудиться, чтобы как можно быстрее вернуться на поле", — прокомментировал ситуацию менеджер Вишен Эдди Хау.

В текущем сезоне Федеричи не был основным игроком Борнмута, проведя лишь 5 матчей во всех турнирах.