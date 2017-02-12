Вратарь Борнмута Адам Федеричи получил серьезную травму колена.
Адам Федеричи, bournemouthfootball.net
12 февраля 2017, 13:19
32-летний голкипер повредил коленный хрящ на тренировке, из-за чего вынужден был перенести хирургическое вмешательство.
По результатам операции было установлено, что Федеричи будет восстанавливаться до лета.
"Потеря Адама — настоящий удар для нас. Но зная его характер, я уверен, что он будет упорно трудиться, чтобы как можно быстрее вернуться на поле", — прокомментировал ситуацию менеджер Вишен Эдди Хау.
В текущем сезоне Федеричи не был основным игроком Борнмута, проведя лишь 5 матчей во всех турнирах.