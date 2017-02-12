Англия

Менеджер Эвертона Рональд Куман прокомментировал ничью своей команды в матче с Миддлсбро (0:0).

"Переиграть Миддлсбро — трудная задача, что сегодня продемонстрировал соперник. Речники сохранили свои ворота в неприкосновенности, что добавит им уверенности в себе", — начал голландец.

"Траоре и Рамирес — действительно творческие игроки, помогающие форвардам. На мой взгляд, Миддлсбро достаточно силен, чтобы остаться в Премьер-лиге".

"Маккарти? У Джеймса были проблемы после игры с Борнмутом (6:3), поэтому я не стал рисковать его здоровьем, не включив в заявку на матч".

После 25-ти туров в активе Эвертона 41 пункт и 7-я позиция. Речники набрали 22 очка и расположили на 15-м месте, опережая идущий в зоне вылета Халл на 2 балла.