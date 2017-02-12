Англия

Менеджер Сандерленда Дэвид Мойес поделился мнением по поводу поражения своей команды в поединке с Саутгемптоном (0:4).

"Нас подводит то, что за одну неделю мы можем сыграть как прекрасно, так и ужасно. Считаю, что команда очень хорошо начала игру, но подобным образом провела лишь 20-25 минут", — начал шотландский специалист.

"Возможно, мы не создали достаточно возможностей для взятия ворот, но к сожалению, в моменте с первым голом Саутгемптона была игра рукой".

"Считаю, что первый гол имел решающее значение для Святых. Если бы нам удалось забить, то это стало бы проблемой для соперника. Нам нельзя опускать руки и следует постараться исправить ситуацию", — добавил Мойес.

После 25-ти туров в АПЛ Черные коты набрали 19 очков и занимают последнее место, отставая от Суонси, который идет 17-м, на 2 пункта.