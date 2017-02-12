Англия

Нападающий Арсенала Алексис Санчес попал в сферу интересов Старой Синьоры.

Ранее стало известно, что 28-летнего форварда летом попытается подписать Интер и ПСЖ.

По данным итальянского издания Corriere dello Sport, Ювентус также в следующее трансферное окно предпримет попытку приобретения Санчеса.

Контракт чилийца с Арсеналом рассчитан до лета 2018 года и стороны не могут договориться о продлении сотрудничества, что породило разговоры об уходе игрока.

В текущем сезоне Санчес провел 24 матча в АПЛ, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.