Англия

Гокипер Вест Бромвича Бен Фостер поведал, какие цели стоят перед Дроздами на заключительном отрезке сезона.

Вчера Вест Бромвич в рамках 25-го тура АПЛ встречался на выезде с Вест Хэмом — выйдя вперед уже на шестой минуте встречи, Дрозды затем дважды вынуждены были доставать мяч из сетки собственных ворот.

Когда казалось, что футболисты ВБА уедут домой ни с чем, свое слово сказал Гарет Маколи, который на четвертой добавленной минуте встречи сумел вырвать ничью и добыть таким образом одно очко на поле Молотобойцев.

После этой ничьей, Дрозды обосновались на восьмой строчке чемпионата — в активе подопечных Тони Пьюлиса 37 набранных баллов.

Тем не менее, основной голкипер ВБА Бен Фостер настаивает, что для его команды еще ничего не решено, ведь основная цель на сезон еще не достигнута.

"Для нас теперь цель — 50 очков и место в топ-10 чемпионата. Это сезон мы точно можем записать себе в актив", — поведал Фостер Sky Sports.

"Изначально, мы хотели преодолеть отметку в сорок набранных баллов, как можно скорее. После того, как мы почти достигли данной цели, наша задача состоит в том, чтобы набрать 50 пунктов", — резюмировал голкипер Дроздов.

В текущем сезоне Фостер является бессменным голкипером ВБА в АПЛ — 25 поединков и две желтые карточки.