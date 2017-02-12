Англия

Шведский форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович считает, что Красным дьяволам по силам пополнить клубный музей в нынешнем сезоне.

Вчера манкунианцы на Олд Траффорд сумели одержать верх над Уотфордом со счетом 2:0. Теперь в активе Красных Дьяволов 48 набранных баллов. На 1 пункт Красных Дьяволов опережают Ман Сити (правда, подопечные Гвардиолы сыграли на матч меньше) и Ливерпуль, на 2 — Арсенал и Тоттенхэм и на 12 — Челси.

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович, проведший вчера в игре с Шершнями 90 минут, отметил, что нынешний состав команды способен выиграть не один трофей в текущем сезоне.

"Сейчас нам нужно просто продолжать двигаться вперед. Мы хотим успешно сыграть в Лиге Европы и скоро нам предстоят матчи с Сент-Этьенном", — сказал Ибрахимович Sky Sports.

"Из пяти возможных трофеев в нынешнем сезоне мы уже взяли один (обыграли Лестер в Суперкубке Англии, прим.), но продолжаем принимать участие еще в четырех".

Швед заявил, что шансы выиграть АПЛ у его команды достаточно невысокие, а вот навязать борьбу в остальных турнирах МЮ вполне по силам.

"Чемпионом Англии станет только один клуб, несмотря на то, что за данный трофей ведут борьбу четыре коллектива. Свой второй трофей мы можем добыть в Кубке Лиги. Также у нас есть шанс в Лиге Европы и Кубке Англии", — резюмировал Ибрахимович.

В текущем сезоне Златан провел за МЮ в чемпионате 24 поединка, в которых сумел отметиться 15 забитыми мячами.