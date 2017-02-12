Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард признался, что на молодежном уровне Равель Мориссон проявлял себя даже ярче, чем Поль Погба.

Прошлым летом Погба вернулся в МЮ из Ювентуса за 104 млн евро. Эта сделка стала рекордным трансфером в истории футбола. В то же время другой воспитанник МЮ, Равель Моррисон, зимой перешел на правах аренды из Лацио в КПР и оценивается всего в 500 тысяч евро.

"Даже в молодежке никто не мог забрать мяч у Погба, он забивал голы и демонстрировал вещи, невероятные для своего возраста. Каждый матч Поля оценивали минимум на 8 из 10 балов и было понятно, что он вырастет в топ-игрока", — признался Лингард The Times.

Однако самым талантливым своим сверстником Джесси считает Равеля Моррисона.

"Я играл с Моррисоном с 8 или 9 лет. Это был невероятный талант, игрок, который умеет все. Если Равель хотел забить, он просто забивал".

С тех пор Лингард сумел пробиться в основу МЮ после аренд в Бирмингем, Брайтон и Дерби. Погба провел 4 года в Ювентусе и затем вернулся в Манчестер, где сейчас является основным. А что касается Моррисона, то у него не задалась карьера в Лацио и вряд ли он вернется в Италию после аренды в КПР.