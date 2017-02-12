Англия

Наставник Челси Антонио Конте в восторге от игры хавбека Синих Франсеска Фабрегаса.

Сеск в нынешнем сезоне вынужден довольствоваться в основном выходами на замену – Антонио Конте предпочитает использовать в центре поля Неманью Матича и Нголо Канте. Были даже слухи, прочившие испанцу уход из Челси, однако он остался на Стамфорд Бридж.

"Сеск – это футболист топ-класс, гениальный игрок. То же самое я могу сказать об Андреа Пирло", — заявил Конте.

"Фабрегас может и не пробегает 100 метров за 10 секунд, но я могу ему это позвонить, ведь он шедеврально обращается с мячом. У него скорость не в ногах, а в мыслях".

В сегодняшнем матче против Бернли (1:1) Сеск появился на поле на 67-й минуте, сменив Матича. Всего в нынешнем сезоне Франсеск сыграл 16 матчей в АПЛ, однако лишь 5 раз выходил в основе.