Наставник Челси Антонио Конте дал комментарий после матча против Бернли (1:1).
АНТОНИО КОНТЕ, ФК ЧЕЛСИ
12 февраля 2017, 19:55
Лидеры Премьер-лиги неожиданно не смогли переиграть в гостях новичков, увезя с собой домой лишь ничью.
"Мы должны быть очень разочарованы этой ничьей, ведь по такой игре могли победить. Хорошо начали, создавали моменты, а затем пропустили со штрафного", — цитирует Конте Sky Sports.
"Держали ситуацию под контролем, создали много моментов, чтобы забить. Могли убивать интригу, но в итоге сами пропустили".
"Второй тайм был очень жестким. Против Бернли вообще очень сложно играть в гостях".
"Думаю, мы заслуживали победу сегодня. Добыли пункт, но всё равно разочарованы", — поведал итальянец.