Англия

Наставник Челси Антонио Конте дал комментарий после матча против Бернли (1:1).

Лидеры Премьер-лиги неожиданно не смогли переиграть в гостях новичков, увезя с собой домой лишь ничью.

"Мы должны быть очень разочарованы этой ничьей, ведь по такой игре могли победить. Хорошо начали, создавали моменты, а затем пропустили со штрафного", — цитирует Конте Sky Sports.

"Держали ситуацию под контролем, создали много моментов, чтобы забить. Могли убивать интригу, но в итоге сами пропустили".

"Второй тайм был очень жестким. Против Бернли вообще очень сложно играть в гостях".

"Думаю, мы заслуживали победу сегодня. Добыли пункт, но всё равно разочарованы", — поведал итальянец.