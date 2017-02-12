Англия

До сегодняшнего поединка против Бернли (1:1) Челси в последний раз пропускал со штрафного в марте 2013 года.

Сегодня Челси разошелся миром с Бернли (1:1). На гол Педро хозяева ответили точным ударом Робби Брэди.

Ирландец сравнял счет прямым ударом со штрафного метров с 23. В последний раз Челси пропускал таким образом еще в марте 2013. Тогда в воротах Аристократов расписался форвард Саутгемптона и сборной Англии Рикки Ламберт.

Тибо Куртуа впервые пропустил со штрафного в своем 80-м матче за Челси.