Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд уверен, что Красные Дьяволы квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам сезона.

МЮ переиграл Уотфорд 2:0 и теперь лишь на пункт отстает от Ман Сити (который сыграл на матч меньше и Ливерпуля). Арсеналу и Тоттенхэму манкунианцы уступают 2 очка.

"Нам нужно сконцентрироваться и выигрывать свои матчи. Я уверен, МЮ финиширует в топ-4", — заявил Блинд.

"У нас есть еще за что сражаться, нам предстоит сыграть в финале Кубка Лиги. Все мы этого с нетерпением ждем".

Следующий матч МЮ в Премьер-лиге сыграет против Борнмута 4 марта. До этого подопечные Моуриньо дважды померяются силами с Сент-Этьенном в Лиге Европы, встретятся в финале Кубка Лиги с Саутгемптоном, а также сыграют против Блэкберна в Кубке Англии.