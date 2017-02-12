Англия

Вингер Челси Педро пообщался с прессой после матча против Бернли (1:1).

Испанец стал автором первого гола в матче, но еще до перерыва футболисты Бернли смогли сравнять счет.

"Знаем, что у нас есть преимущество в чемпионате, но в этой Лиге очень сложно играть", — цитирует Педро Goal.com.

"Хотим терять меньше очков и шаг за шагом двигаться к титулу. Будет сложно, ведь соперники будут за нами гнаться".

"Мы должны теперь думать о Кубке. У нас есть много сложных противников. Но пока что мы на вершине".

"Я играю достаточно времени, команда играет хорошо. Надеюсь продолжать забивать голы. Хорошо себя чувствую морально и физически", — отметил Педро.