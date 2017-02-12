Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери отдал должное Суонси, который обыграл его команду 2:0.

Сегодня Лестер уступил Суонси 0:2 и теперь лишь на 1 пункт опережает зону вылета. При этом Лисы установили 2 антирекорда.

"Это просто невероятно. Мы хорошо начали матч против очень организованной команды. Но первый удар по нашим воротам – и мы пропускаем гол. Просто невероятный сезон", — сокрушается Раньери.

"После пропущенного гола нам было сложно вернуться в игру. Мы создавали шансы, были моменты во втором тайме. Но Суонси очень хорошо защищался".

"Мы перепробовали все, что только можно было: индивидуальные действия, навесы – все. Но сегодня было очень сложно".

18 февраля Лисы сыграют на выезде с Милуоллом в Кубке Англии.