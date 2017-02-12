Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино расписался в любви к ПСЖ, цвета которого защищал 3 сезона в качестве игрока.

Нынешний наставник Шпор Маурисио Почеттино во время игровой карьеры провел 3 года в ПСЖ. За этот период он сыграл около 100 поединков за парижан и даже успел стать капитаном команды.

Наиболее известен Почеттино по своей игре за Эспаньол – он в сумме провел там 10 сезонов. Впрочем, Маурисио не забыл о ПСЖ.

"Я стараюсь смотреть как можно больше матчей. И конечно же, слежу за играми ПСЖ по возможности", — признался Почеттино.

"ПСЖ – моя команда и я ее люблю. Я провел 6 месяцев и в Бордо, но в ПСЖ я был капитаном, этот клуб всегда будет для меня особенным".

Ранее Маурисио признался, что был бы не прочь однажды потренировать во Франции.

"Я всегда говорил, что был бы рад присоединиться к такому великому клубу, как ПСЖ. Это моя мечта", — заявил аргентинец в апреле 2016 года RMC.

Под руководством Почеттино Тоттенхэм идет на 2-м месте в чемпионате Англии.