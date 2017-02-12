Хавбек Лестера Данни Дринквотер поддержал своего наставника Клаудио Раньери.
Данни Дринквотер, lcfc.com
12 февраля 2017, 22:16
Лестер сегодня уступил Суонси (0:2) и стал первым чемпионом Англии, проигравшим 5 матчей подряд.
"Конечно, мы поддерживаем тренера. Мы все друг друга поддерживаем", — цитирует Дринквотера Goal.com.
"Также поддерживает нас президент клуба. Он верит в нас".
"Наше разочарование сложно выразить словами. Мы должны выйти из этой ситуации. Нужно продолжать бороться за каждый мяч. Мы упорно работаем и очень недовольны результатами".
"Это неприемлемо. Нужно быстро делать правильные выводы. Верим в себя. Уверен, что успехи еще придут", — поведал хав.
Лестер проиграл теперь занимает 17-е место в Премьер-лиге. От зоны вылета действующих чемпионов отделяет лишь 1 пункт.