Вратарь Арсенала Петр Чех считает, что Канонирам нужно обращать внимание на своих преследователей.
ПЕТР ЧЕХ, TWITTER
13 февраля 2017, 07:56
Арсенал борется за место в зоне Лиги чемпионов. Если сегодня Манчестер Сити победит Борнмут, то Канониры вернутся на 4-е место, а от Челси они будут отставать на 10 очков.
"У Челси есть большое преимущество, так что мы должны просто продолжать побеждать", — цитирует Чеха Goal.com.
"Очевидно, что мы должны не только смотреть вперед, но и оглядываться назад. Ведь много команд претендуют на место в Лиге чемпионов".
"Нужно быть стабильными. А то у нас была неделя, когда мы дважды проиграли и выступали плохо".
"Должны убедиться, что готовы к каждому матчу. Любой поединок для нас, как финал", — поведал кипер.