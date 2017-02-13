Англия

Вратарь Арсенала Петр Чех считает, что Канонирам нужно обращать внимание на своих преследователей.

Арсенал борется за место в зоне Лиги чемпионов. Если сегодня Манчестер Сити победит Борнмут, то Канониры вернутся на 4-е место, а от Челси они будут отставать на 10 очков.

"У Челси есть большое преимущество, так что мы должны просто продолжать побеждать", — цитирует Чеха Goal.com.

"Очевидно, что мы должны не только смотреть вперед, но и оглядываться назад. Ведь много команд претендуют на место в Лиге чемпионов".

"Нужно быть стабильными. А то у нас была неделя, когда мы дважды проиграли и выступали плохо".

"Должны убедиться, что готовы к каждому матчу. Любой поединок для нас, как финал", — поведал кипер.