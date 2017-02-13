Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо опроверг домыслы, что хотел избавиться от хавбека Хуана Маты.

В 2014 году Моуриньо продал Мату из Челси в Манчестер Юнайтед, несмотря на то, что в предыдущих сезонах испанец был лидером Синих. Многие ожидали, что такая же участь постигнет Хуана и в МЮ, однако игрок не был продан ни летом, ни зимой.

"Когда я пришел в МЮ, многие думали, что у Маты проблемы", — признает Моуриньо.

"Но это не было так. Одно дело – тот футбол, в который должен был играть мой Челси и другое – тот, в который должен играть МЮ. Мата адаптирован к этому стилю".

"С самого начала я знал, что Хуан будет важным игроком. Думаю, Мата чувствовал эту уверенность, так что он счастлив и вы можете видеть отображение этого на футбольном поле".

В игре против Уотфорда Хуан забил свой 6 гол в нынешнем сезоне в АПЛ. Кроме того, на счету испанца 2 ассиста в 20 матчах (14 – в основе).