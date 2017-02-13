Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович выполнил необходимое для продления контракта условие, однако еще раздумывает над своим будущим.

35-летний швед перебрался в МЮ перед началом этого сезона из ПСЖ. Златан сумел посрамить скептиков, которые утверждали, что он не выдержит темпа в Англии – на счету Ибрахимовича уже 20 голов во всех турнирах за МЮ.

В ноябре наставник манкунианцев Жозе Моуриньо говорил, что клуб хотел воспользоваться опцией продления контракта со Златаном.

На вопрос о том, выполнил ли он условие по матчам и голам, необходимое для продления контракта, Ибрахимович ответил: "Что-то в этом роде. Я должен забить 100 голов".

"Условие уже выполнено. Но ничего еще не решено. С моей стороны. Поживем – увидим".

В четверг манкунианцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против Сент-Этьенна. Ответная игра состоится 22 февраля.