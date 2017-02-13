Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум настаивает, что не нужно навешивать бремя спасителя на вингера команды Садио Мане.

Без Мане Ливерпуль не лучшим образом выступал в январе – лишь после возвращения Садио с Кубка африканских наций Красные сумели добыть свою первую победу в году. При этом оба гола в ворота Халл Сити забил как раз Мане.

"Садио действительно важный игрок, но вокруг него сейчас слишком много разговоров", — считает Вейналдум.

"Он забил 2 гола, но этой шумихе еще способствуют и не лучшие результаты, которые мы демонстрировали без Мане. В предпоследнем матче мы проиграли и с ним в составе".

"Конечно же, Мане – великолепный игрок, его скорость и голы очень ценны для команды. Но думаю, что Ливерпуль – это не только Садио Мане".

"Впрочем, подобная ситуация типична. Когда был травмирован Филиппе Коутиньо, все неудачи Ливерпуля списывались на одно – "Коутиньо". К таким вещам нужно привыкнуть, хотя они и не очень честны".

В следующем туре Ливерпуль сыграет с Лестером. Игра состоится 27 февраля.