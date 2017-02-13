Англия

Легендарный полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо считает, что нападающий Ман Сити Габриэль Жезус в будущем может стать лучшим игроком планеты.

19-летний Жезус ворвался в основной состав Ман Сити и забил уже три гола за Горожан в АПЛ.

"На данный момент лучшим игроком в мире является Месси. Всегда говорил, что в будущем его место займет Неймар. Но 19-летний Жезус в будущем также может претендовать на звание лучшего", — цитирует Роналдиньо Sky Sports.

"Не всегда считаю, что футболисты должны быть расслабленными. Это зависит от типа игрока".

"У Жезуса вовсе нет страха. Он просто хочет играть и показывать всё, на что способен. Он готов играть против любой топ-команды. Рад, что он сможет показать свой класс в Лиге чемпионов вскоре", — сказал бразилец