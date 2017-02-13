Англия

Стала известна анти-допинговая статистика в английский футбольных лигах.

Анти-допинговая ассоциация (UKAD) опубликовала данные о том, сколько футболистов проходили допинг-тесты в прошлом сезоне.

550 игроков Премьер-лиги сдавали тест 799 раз. Некоторые футболисты сдавали тесты по 5 раз за сезон. Другая статистика в Чемпионшипе, Лиге1 и Лиге 2.

В Чемпионшипе 689 игроков сдали 540 проб, в Лиге 1 347 проб взяты всего у 742 игроков, а в Лиге 2 всего 317 проб у 749 игроков.

В целом статистика говорит о том, что 39% футболистов не сдавали допинг-тесты в английских лигах.

За весь сезон только хав Брентфорда Алан Джадж нарушил анти-допинговые правила и получил наказание.

Ожидается, что в следующем сезоне FA проведет в два раза больше тестов, чем в минувшем.

Напомним, что не так давно Манчестер Сити получил от ФА отсрочку относительно причины отсутствия игроков во время прохождения медицинских тестов на допинг-пробы.