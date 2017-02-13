Англия

Форвард Сандерленда Джермейн Дефо не спешит завершать карьеру.

34-летний нападающий в текущем чемпионате забил уже 14 голов в 25-ти встречах.

"Если честно, то не знаю, когда завершу карьеру. Это как жизнь. Даже у моих друзей Иана Райта и Леса Фердинанда я спрашиваю, скучают ли они по футболу", — цитирует Дефо Sky Sports.

"Они скучают не только за тренировками и играми, но и просто за ребятами в раздевалке".

"Всегда говорил, что важно пытаться играть до тех пор, пока можешь. Поэтому я всегда слежу за собой, чтобы играть", — отметил футболист.