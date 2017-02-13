Форвард Сандерленда Джермейн Дефо не спешит завершать карьеру.
ДЖЕРМЕЙН ДЕФО, SKY SPORTS
13 февраля 2017, 11:53
34-летний нападающий в текущем чемпионате забил уже 14 голов в 25-ти встречах.
"Если честно, то не знаю, когда завершу карьеру. Это как жизнь. Даже у моих друзей Иана Райта и Леса Фердинанда я спрашиваю, скучают ли они по футболу", — цитирует Дефо Sky Sports.
"Они скучают не только за тренировками и играми, но и просто за ребятами в раздевалке".
"Всегда говорил, что важно пытаться играть до тех пор, пока можешь. Поэтому я всегда слежу за собой, чтобы играть", — отметил футболист.