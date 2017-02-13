Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд надеется сыграть в матче против Эвертона 25 февраля.

22-летний Пикфорд ворвался в основу Сандерленда в нынешнем сезоне. Однако он недолго был первым номером Черных Котов – Джордан травмировал колено в матче против Ман Сити в Boxing Day.

"Сейчас с коленом все в порядке", — заявил Пикфорд.

"Я в конечном итоге пропущу от 6 до 8 недель, но в это время я упорно работал в зале, чтобы снова набрать форму".

"Надеюсь, я буду готов сыграть с Эвертоном".

Встреча Эвертон – Сандерленд состоится 25 февраля.

После 25 туров Черные Коты занимают 20-е место в турнирной таблице с 19 пунктами, но лишь 2 очка отделяет их от спасительного 17 места.