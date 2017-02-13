Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте поделился своими эмоциями после матча с Бенрли (1:1).

Вчера Челси на выезде не смог одолеть Бернли — 1:1.

"Это была сложная игра, но мы были готовы к такому развитию событий. Я отмечал, что Бернли на своем поле и в гостях — это две совершенно разных команды. Только взгляните на статистику: они набрали 28 из 29 своих очков (до этого тура, — прим.) на родном стадионе", — цитирует Конте официальный сайт Синих.

"Мы должны быть крайне разочарованы, поскольку отлично начали матч и быстро открыли счет. После этого хозяевам удалось сравнять счет со штрафного. Во втором тайме мы приложили все силы, чтобы победить, но нам это не удалось. Мы пытались играть в футбол и создавать моменты, но нам сегодня противостоял очень сильный соперник".

"Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи, и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников".

"Мы стремимся побеждать в каждом матче. Сегодня та же картина, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой", — резюмировал наставник.