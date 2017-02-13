Англия

Менеджер МЮ Жозе Моуриньо посоветовал защитнику Красных дьяволов Люку Шоу быть терпеливым и продолжать работать.

В текущем сезоне 21-летний бек не является основным игроком Юнайтед, проведя лишь 7 матчей в рамках АПЛ.

"Люк должен работать и ждать. Против Уотфорда (2:0) мне требовался на скамейке запасных один защитник, который смог бы сыграть на нескольких позициях в случае необходимости", — начал португалец.

"Дармиан может играть слева и справа в обороне, а в экстренных ситуациях — еще и на позиции центрбека, поэтому мой выбор пал на Маттео".

"Единственное, что я могу сказать — Люк усердно трудится. У него нет никаких проблем с работоспособностью", — подытожил Моуриньо.