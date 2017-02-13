Англия

Голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро отметил, что его команде по силам конкурировать с Челси в борьбе за первое место в АПЛ.

"Ман Сити будет бороться до конца. Наша команда хочет поучаствовать в чемпионской гонке, так что мы будем бороться до самой последней игры, чтобы оказать конкуренцию Челси и другим коллективам", — сказал Кабальеро в интервью официальному сайту Горожан.

"Сейчас Ман Сити далек от Челси, но мы должны продолжать выполнять свою работу, чтобы побеждать в следующих матчах. Ман Сити — большой клуб, так что мы должны думать о больших достижениях".

На данный момент Горожане с 49-ю баллами располагаются на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая при этом от первого Челси на 11 пунктов.

Отметим, что в отличие от всех остальных клубов Ман Сити свой матч 25-го тура проведет сегодня. Команде Гвардиолы предстоит на выезде сразиться с Борнмутом.