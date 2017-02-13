Англия

Защитник Тоттенхэма Эрик Дайер заявил, что его команде следует улучшить игру, а также рассказал о целях Шпор.

"Я думаю, что нам нужно улучшить игру во многих аспектах. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом", — начал бек лондонцев.

"Нам еще предстоит долгий путь, поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы усовершенствоваться. Но только слов недостаточно, нужно действовать".

"Турнирное положение? Сейчас в таблице образовалась высокая плотность. Все будут бороться до самого конца. Помимо Тоттенхэма есть много отличных команд, сражающихся за топ-4. Надеюсь, мы окажемся там в итоге".

После 25-ти туров в АПЛ Шпоры набрали 50 очков и расположились на 2-й строчке, но опережают Ман Юнайтед, идущий на 6-м месте, всего лишь на 2 пункта.