Англия

Менеджер Суонси Пол Клемент прокомментировал победу своей команды в поединке с Лестером (2:0) в рамках АПЛ.

"На данный момент мы находимся в хорошей форме. Даже в игре с Ман Сити (1:2) команда отлично показала себя во втором тайме и могла рассчитывать на большее", — начал наставник Лебедей.

"Очень приятно, что нам удалось добыть 2-ю домашнюю победу подряд после игры с Саутгемптоном (2:1). Мы много работали на тренировках, чтобы чувствовать себя уверенно на поле".

"Нам еще предстоит много работы. К каждой игре нужно настраиваться особенно, изучая слабые стороны соперника, чтобы правильно ними воспользоваться. Это все, что нам нужно сделать к следующей игре с Челси", — добавил Клемент.

После прихода 44-летнего английского специалиста Лебеди добыли 4 победы в 6-ти матчах и после 25-ти туров в АПЛ занимают 15-ю строчку, набрав 24 очка и опережая зону вылета на 4 пункта.