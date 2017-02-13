Англия

Для вингера Суонси Нейтана Дайер нынешняя кампания завершена.

29-летний хавбек получил повреждение в поединке с Лестером (2:0) и вынужден был покинуть поле на 7-й минуте встречи.

Как информирует издание BBC, по результатам медицинского обследования было установлено, что Дайер разорвал ахиллово сухожилие.

Сообщается, что до лета опытный англичанин на поле уже не выйдет.

Ранее в текущем сезоне Дайер из-за травмы голеностопа пропустил 2 месяца, поэтому провел лишь 8 матчей в АПЛ и отметился 1 голевой передачей.