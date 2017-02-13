Англия

Полузащитник Арсенала Гранит Джака был оправдан полицией по итогам инцидента, случившегося в аэропорту Лондона.

Напомним, что 23-летний хавбек в конце прошлого месяца стал участником конфликта в лондонском аэропорту Хитроу.

По данным издания Telegraph Sport, Джака применил к работнику аэропорта расистские высказывания после того, как его друг не успел на рейс.

Сообщается, что по итогам инцидента молодой швейцарец был допрошен полицией и освобожден без каких-либо наказаний.

В последних 4-х матчах Канониров Джака не принимал участия, так как отбывал дисквалификацию из-за красной карточки, полученной в поединке с Бернли (2:1), который состоялся за сутки до происшествия в аэропорту.