Полузащитник Арсенала Гранит Джака был оправдан полицией по итогам инцидента, случившегося в аэропорту Лондона.
Гранит Джака, AFP
13 февраля 2017, 17:59
Напомним, что 23-летний хавбек в конце прошлого месяца стал участником конфликта в лондонском аэропорту Хитроу.
По данным издания Telegraph Sport, Джака применил к работнику аэропорта расистские высказывания после того, как его друг не успел на рейс.
Сообщается, что по итогам инцидента молодой швейцарец был допрошен полицией и освобожден без каких-либо наказаний.
В последних 4-х матчах Канониров Джака не принимал участия, так как отбывал дисквалификацию из-за красной карточки, полученной в поединке с Бернли (2:1), который состоялся за сутки до происшествия в аэропорту.