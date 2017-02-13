Англия

Нападающий Якубу Айегбени продолжит карьеру в League One.

34-летний форвард подписал контракт с Ковентри до конца текущей кампании.

Предыдущей командой Якубу был Кайсериспор, где в минувшем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Турции.

Также в послужном списке опытного нигерийца значатся Портсмут, Миддлсбро, Эвертон, Блэкберн и Лестер.

Новая команда Якубу на данный момент находится на последнем месте в 3-м по рангу английском дивизионе, набрав 21 пункт после 30 туров.