Англия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус травмировался в гостевом поединке АПЛ против Борнмута.

Стоит отметить, что в отчетной встрече 19-летний форвард Горожан появился в стартовом составе, однако уже на 15-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Предполагается, что бразилец травмировал голеностоп.

Точный характер травмы и сроки восстановления Жезуса станут известны позже.

В текущем сезоне нападающий сборной Бразилии, который присоединился к Ман Сити в январе, отыграл за команду Пепа Гвардиолы во всех турнирах 5 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.