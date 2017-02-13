Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус травмировался в гостевом поединке АПЛ против Борнмута.
Габриэль Жезус, skysports.com
13 февраля 2017, 23:04
Стоит отметить, что в отчетной встрече 19-летний форвард Горожан появился в стартовом составе, однако уже на 15-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
Предполагается, что бразилец травмировал голеностоп.
Точный характер травмы и сроки восстановления Жезуса станут известны позже.
В текущем сезоне нападающий сборной Бразилии, который присоединился к Ман Сити в январе, отыграл за команду Пепа Гвардиолы во всех турнирах 5 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.