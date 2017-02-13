Англия

Арендованный у Арсенала хавбек Борнмута Джек Уилшир был вынужден досрочно покинуть поле.

25-летний центрхав Вишен получил травму в матче 25-го Премьер-лиги против Ман Сити (после первого тайма — 0:1). Эпизод случился на последних минутах первой половины игры.

Судя по всему, Уилшир повредил лодыжку. Именно травма этого отдела голени год за годом выбивает полузащитника из колеи.

В нынешнем сезоне футболист Арсенала ушел за практикой в Борнмут и уже сыграл больше, чем за последних несколько сезонов в стане Канониров — 21 матч, 2 ассиста.

Добавим, что в матче Борнмут — Ман Сити сразу трое игроков получили травмы в первом тайме встречи: Уилшир, Фрэнсис — у хозяев, Жезус — у гостей.