Англия

Голкипер Челси Тибо Куртуа призывает признать ничью в 25-м туре против Бернли (1:1) закономерной.

"С учетом того, что почти все свои очки в этом сезоне они набрали дома, с ними очень тяжело играть на Тёрф Мур. Поле было в плохом состоянии, было холодно, поэтому ситуация была не из лучших, но, думаю, мы здорово начали, нам удалось забить", — сказал бельгийский вратарь Челси.

"Затем мы пропустили со штрафного, чему не стоит удивляться, зная способности Робби Брэди. Он блестяще исполнил этот удар, и затем мы толком не могли минут 15–20 нащупать свою игру. У нас не получалось создавать голевые моменты, и не думаю, что у нас были явные возможности для гола во втором тайме. В итоге, вероятно, мы можем быть довольны этой ничьей, хотя мы всегда играем на победу".

"Я немного коснулся мяча, но этого явно не хватило. Это был фантастический удар со штрафного, хорошо исполненный по силе и по точности, в верхний угол, поэтому тяжело было что-то сделать".

"Ещё до начала матча главный тренер подчеркнул, что они набрали на своем поле 28 очков. Многие команды потеряли очки на Тёрф Мур в этом сезоне. Было бы здорово, если бы нам удалось победить, но из-за погодных условий в зимнее время года поле было не в лучшем состоянии. Мы максимально выложились, чтобы добиться победы, но, к сожалению, Бёрнли хорошо сыграл, поэтому мы должны быть довольны этой ничьей".

"Мы просто идем от матча к матчу и не обращаем внимания на преследователей. Стараемся побеждать в своих матчах, а в конце сезона увидим, к чему это приведет. В АПЛ очень сложно играть на выезде с командами вроде Бернли".

"У нас будут выездные матчи с Вест Хэмом и Стоком, с которыми всегда тяжело играть, но нам нужно работать в том же ключе, что и на протяжении двух последних месяцев, и тогда мы будем в порядке", — резюмировал вратарь лондонцев.