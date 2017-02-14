Англия

Главный тренер Вест Хэма рискует быть наказан за свои действия в сторону арбитров матча с Вест Бромвичем (2:2).

Футбольная ассоциация обвинила наставника Молотобойцев в неподобающем поведении, сообщает BBC.

Арбитр встречи Майкл Оливер удалил Славена Билича за то, что тренер бросил микрофон одной из телекомпаний на землю. Это была реакция от специалиста на пропущенный на последних минутах игры второго мяча его командой, который не позволил Вест Хэму победить.

Кроме того, FA обвинила и помощника Славена Билича Николу Юрчевича, которого удалили на 19-й минуте игры.

Если наставники будут признаны виноватыми, их ожидает наказание от штрафа до невозможности на несколько игр находится на скамейке запасных с командой.

25-го февраля Молотобойцы отправятся в гости к Уотфорду, а 6-го марта примут Челси.