Англия

Автор первого гола в ворота Борнмута (2:0) в 25-м туре АПЛ Рахим Стерлинг подвел итоги матча.

Английский вингер забил первый мяч команды в середине первого тайма, что немного сбавило груза с футболистов гостей.

"Мы до начала встречи знали, что будет сложно. Временами Борнмут играет в потрясающий футбол, что они и продемонстрировали в поединке с нами", — начал Стерлинг.

"Надо похвалить их, ведь они давили и давили на нас. Здорово, что нам удалось забить два мяча".

"Мой гол? Всегда пытаюсь оставить след в протоколе в графе "забитые мячи". Впрочем, увы, что так не происходит в каждой игре".

Серхио Агуэро снова остался в запасе, но был вынужден выходить на поле на 15-й минуте, в связи с травмой Жезуса.

"Мы знаем возможности аргентинца. Это большое подспорье иметь в своем составе такого игрока. Это футболист мирового класса", — резюмировал Стерлинг.