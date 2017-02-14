Англия

Голкипер Манчестер Сити Вилли Кабальеро прокомментировал свой выход в старте на поединок АПЛ против Борнмута (2:0).

Кабальеро — номинально второй голкипер Горожан, но не сильно успешная статистика Клаудио Браво и давление со стороны прессы вынудили главного тренера команды Пепа Гвардиолу попробовать в игре против Вишен 35-летнего аргентинского вратаря.

"Мы боремся все вместе, как единственное целое. Команда очень рада, что завоевала победу", — начал Кабальеро.

"Я ждал шанса проявить себя длительное время, потому я стараюсь всегда выкладываться за свою команду до конца".

"Нам нужно побеждать в наших матчах. Мы видим, что случается с другими командами, потому наша цель -побеждать в каждой встрече", — резюмировал вратарь Сити.