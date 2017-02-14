Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заверил, что клуб по-прежнему рассчитывает на форварда Серхио Агуэро.

Вчера Ман Сити одолел Борнмут 2:0 благодаря голам Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса (в свои ворота). Серхио Агуэро вышел вместо травмированного Габриэля Жезуса на 15-й минуте поединка. Этот матч стал уже третьим кряду, в котором аргентинец появлялся лишь на замену.

В СМИ плодятся слухи о том, что Серхио может покинуть клуб, а сам Гвардиола признался, что не знает, останется ли Агуэро в Ман Сити.

"Нам нужны все игроки, особенно нападающие. Я знаю, насколько важен Серхио. Знал это и вчера, и позавчера, и на прошлой неделе, и в прошлом месяце", — заверил Хосеп.

"Это очень важный футболист. В последних матчах он не играл, потому что в нападении великолепно действовала тройка Сане – Стерлинг – Жезус. Но нас на следующей неделе ожидает Кубок Англии, Лига чемпионов, да и об АПЛ забывать не стоит".

"Чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, придется очень сильно постараться. Поэтому нам нужно, чтобы Серхио сделал свой вклад, он очень важен для нас".

На счету Агуэро 11 голов в 19 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Горожане идут на 2-м месте в АПЛ, уступая Челси 8 пунктов. Им предстоит встреча с Хаддерсфилдом в Кубке Англии в субботу, после чего они примут дома Монако в Лиге чемпионов. Премьер-лига возобновится для Горожан поединком против Сандерленда 5 марта.