Англия

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон признался, что команда просто старается выигрывать каждый поединок.

В новом году Ливерпуль выдал черед невзрачных поединков, одержав первую победу лишь в субботу – 2:0 над тогда идущим вторым Тоттенхэмом.

В результате Красные опустились на 5-е место в чемпионате, а также вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.

"С первого тура наша цель — победа в каждом матче", — заверил Хендерсон.

"Иногда не получается, но наша цель именно такова. И до конца сезона мы постараемся одержать все победы".

Следующий матч Ливерпуль проведет против действующего чемпиона страны Лестера. Стоит отметить, что Лисы в этом году – худшая команда первых 4 дивизионов Англии и сейчас лишь на 1 пункт опережают зону вылета.