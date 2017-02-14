Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата уверен, что скоро станет видно, кто из команд сможет достичь своих целей.

На данный момент МЮ идет на 6-м месте в Премьер-лиге, однако собирается финишировать хотя бы в топ-4, чтобы обеспечить себе игру в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, манкунианцы продолжают претендовать на победу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.

"Мы входим в середину февраля, наступает решающий отрезок сезона. Ты начинаешь видеть, сможет ли та или иная команда достичь своих целей", — написал Хуан Мата в своем блоге.

"В нашем случае, я считаю, что команда последние несколько месяцев провела на одной волне. Триумф в игре с Уотфордом стал третьей победой кряду без единого пропущенного гола. В команде царит прекрасное настроение, все едины, мотивированы и намерены продолжать в том же духе".

"Сейчас уже вторая часть сезона. Все ребята убеждены, что если мы будем продолжать в том же духе, то сможем добыть еще много побед до конца сезона".

Следующий матч Красные Дьяволы проведут в четверг – им предстоит встреча 1/16 финала Лиги Европы против Сент-Этьенна.