Англия

Центральный защитник Челси Гари Кэхилл считает, что команда становится более собранной, сконцентрированной и целеустремленной с каждым матчем, поскольку Синие намерены во второй раз за три года завоевать титул АПЛ.

Четыре из следующих шести матчей пройдут на Стэмфорд Бридже, где «Челси» не проигрывал с середины сентября, и у команды есть возможность укрепить позиции на первой строчке таблицы.

"Настало время прессинговать, оказывать давление, в это время мотивацией для каждого должно быть желание довести дело до победного конца. Мы видим свет в конце тоннеля, так что важно продолжать работать, не терять концентрацию и делать то, что мы делаем 95% времени в сезоне", — начал центрбек Синих.

"Мне кажется, мы могли бы сыграть с Бёрнли лучше, но важно не терять концентрации. Возможно, нас это должно разбудить. Мы знаем, что пересечь финишную черту первыми будет непросто, и впереди еще много матчей, но нам надо верить в то, что мы делаем весь сезон".

В воскресенье Кэхилл провел свой 150-й матч в АПЛ за Челси, и это встреча была с клубом, где он находился в аренде в начале карьеры.

"Они играли очень прямолинейно, и это не критика, потому что я знаю "обе стороны медали", когда дело касается команд, за которые играл. Каждый раз, когда мяч был на их половине, или где бы он ни был, в их штрафной становилось тесно".

"Они играли на пределе, и было сложно. Каждый матч сложен по-своему, и нам надо к этому адаптироваться, и не важно, с кем мы играем, с Арсеналом или Ман Сити, где ты сконцентрирован на каждом их шаге и маневре, или с Бёрнли, где все немного иначе. Поэтому будет сложно до конца сезона".

С 24-го сентября Синие потеряли семь очков и проиграли лишь один матч, и команда Конте продемонстрировала удивительную стабильность по ходу последних четырех с половиной месяцев сезона.

"Мы много работали в этом сезоне, чтобы быть там, где мы есть, у нас осталось 13 матчей, и важно оторваться от соперников, добиваясь результата. Сейчас мы все ближе и ближе к цели, и нам надо быть предельно внимательными и еще более целеустремленными", — резюмировал Кэхилл.