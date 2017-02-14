Англия

Китайский клуб Шаньдун Лунэн считает, что полузащитник Челси Франсеск Фабрегас — птица слишком высокого полета для них.

В нынешнем сезоне Челси возглавил Антонио Конте и позиции Сеска в клубе стали очень шаткими. Испанец лишь 5 раз выходил в основе в матчах Премьер-лиги, что привело к слухам о том, что он может покинуть клуб. В Европе трансферное окно уже закрыто, однако игроки все еще могут перебраться в Китай – тамошние клубы могут регистрировать новых футболистов до 28 февраля.

СМИ приписывали интерес к Сеску клубу Шаньдун Лунэн, однако похоже, что это не имеет ничего общего с правдой.

"Упс, простите! Какой же у нас все-таки отличный агент. Но Фабрегас, знаете ли – не по Сеньке шапка", — гласит заявление клуба на официальной странице в соцсети Weibo.

"Ради Бога, пожалуйста, хватит распространять ложные слухи. Шаньдун Лунэн не собирается покупать других легионеров в нынешнем сезоне. Наш тренерский штаб уже сделал все необходимые операции по иностранным игрокам".

В то же время, мы остаемся верны цели выращивать своих талантов в академии клуба. Почему бы нам не воспитать своего Фабрегаса?"

В составе Шаньдун Лунэн из известных футболистов выступают действующий игрок сборной Бразилии – защитник Жил и экс-нападающий Пентакампеонов Диего Тарделли, форвард сборной Италии Грациано Пелле, а также его коллега из Сенегала Паписс Сиссе.

Стоит отметить, что Пелле заработает в Китае за два с половиной года 34 млн фунтов, в то время, как тот же Сеск в Челси за аналогичный период – около 20 млн.