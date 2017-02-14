Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над Борнмутом (2:0), а также погоню за Челси.

Манчестер Сити обыграл Борнмут и вернулся на вторую позицию. Горожане отстают от лидера чемпионата на восемь очков.

"Мы провели хороший поединок. Мне понравилась наша производительность, особенно в последние 15 минут", — начал наставник Горожан.

"Команда делала правильные вещи в попытке добыть результат. Игроки совершали громадное количество передач. Важно забивать голы, ведь мы немного отстаем по разнице другим командам (у Сити +22, у Челси +34)".

"Травма Жезуса? Надеюсь, Габриэль пропустит недолго. Сегодня точно станет все известно".

"Восемь очков от Челси — все еще колоссальный отрыв. Наша задача, что мы и будем делать, — сосредотачиваться на каждой предстоящей игре", — резюмировал Хосеп Гвардиола.