Англия

Форвард Манчестер Юнайтед не уверен в своем будущем в клубе, потому не торопится продлевать отношения с Красными Дьяволами.

Sky Sports со ссылкой на The Times информирует о том, что 19-летний воспитанник Манчестер Юнайтед "буксует" в переговорах о продлении соглашения с клубом.

Разочарование Маркуса Рашфорда растет, ведь футболист начинал в старте лишь 2 из последних 12-ти матчах команды. Форвард сомневается, что сможет вытеснить Златана Ибрахимовича, Генриха Мхитаряна и Антони Мартиаля.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 31 матч (17 игр в старте), забил шесть голов и отдал два ассиста. За национальную команду игрок провел шесть матчей, забив мяч.