Менеджер Борнмута Эдди Хау обеспокоен сохранением прописки команды в Премьер-лиге.
Эдди Хау, Reuters
14 февраля 2017, 12:23
Борнмут не лучшим образом начал год. После поражения 0:2 от Ман Сити команда занимает 14-е место в АПЛ, на 6 пунктов опережая зону вылета.
Вместе с тем Вишни потеряли из-за травм капитана Саймона Фрэнсиса и хавбека сборной Англии Джека Уилшира.
"Сейчас в нашем календаре небольшой перерыв и мы вернемся после него отдохнувшими, готовыми сражаться за выживание в Премьер-лиге. Вне всякого сомнения, сейчас мы находимся именно в этой борьбе", — заявил Хау Sky Sports.
"Этот опыт поможет нам стать лучше".
"В матче против Ман Сити наши игроки сделали все, что могли, однако травмы слишком сильно ударили по команде".
В следующем туре Вишни сыграют с Вест Бромвичем.