Англия

Менеджер Борнмута Эдди Хау обеспокоен сохранением прописки команды в Премьер-лиге.

Борнмут не лучшим образом начал год. После поражения 0:2 от Ман Сити команда занимает 14-е место в АПЛ, на 6 пунктов опережая зону вылета.

Вместе с тем Вишни потеряли из-за травм капитана Саймона Фрэнсиса и хавбека сборной Англии Джека Уилшира.

"Сейчас в нашем календаре небольшой перерыв и мы вернемся после него отдохнувшими, готовыми сражаться за выживание в Премьер-лиге. Вне всякого сомнения, сейчас мы находимся именно в этой борьбе", — заявил Хау Sky Sports.

"Этот опыт поможет нам стать лучше".

"В матче против Ман Сити наши игроки сделали все, что могли, однако травмы слишком сильно ударили по команде".

В следующем туре Вишни сыграют с Вест Бромвичем.