Англия

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта опроверг слухи о том, что нападающий команды Диего Коста готовится к переезду в Китай.

Испанские СМИ недавно вышли с заголовками о том, что Диего Коста достиг предварительной договоренности с Тяньцзинь Сунцзян и собирается перебраться в Китай летом. Бразилец с испанским паспортом якобы начал изучение китайского языка.

"Это все сплетни. Коста не учит китайский, он учит испанский!", — заявил Аспиликуэта.

Диего Коста родился в Бразилии, однако впоследствии принял испанское гражданство и выступал за эту команду на ЧМ-2014 и Евро-2016.

"Диего желает выиграть Премьер-лигу с Челси и я не видел, чтобы он учил китайский. Я очень сильно надеюсь, что он останется с нами надолго. Коста многое дает команде, не только голы. Это невероятно важный для нас игрок".

В нынешнем сезоне на счету Косты 15 голов и 5 ассистов в 23 играх за Челси в Премьер-лиге. После 25 туров Аристократы возглавляют турнирную таблицу с 60 очками, на 8 пунктов опережая Манчестер Сити.

В 26-м туре АПЛ Синие сыграют с Суонси.