Англия

Гарри Уинкс поставил свою подпись под новым трудовым соглашением со Шпорами.

Как информирует официальный сайт Тоттенхэма, Гарри Уинкс продлил контракт со своим клубом до 2022 года.

Отметим, что в середине сентября минувшего года, руководство Шпор уже продлевало контракт со своим воспитанником, однако тогда, договор был рассчитан только до 2021 года.

Ранее он выступал за юношескую сборную Англии.

Дебют футболиста состоялся в ноябре 2014 года во встрече против Партизана в Лиге Европы.

В текущем сезоне Гарри Уинкс провел за свою команду в АПЛ 17 игр, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.