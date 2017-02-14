Англия

Менеджер лондонского Арсенала Арсен Венгер прокомментировал высказывания экс-нападающего клуба Иана Райта относительно собственной отставки с поста наставника Канониров.

Экс-форвард Канониров Иан Райт недавно предположил такое развитие событий, что уже в скором времени наставник Арсенала Арсен Венгер покинет свое кресло менеджера и уйдет на заслуженный отдых, а точнее, на пенсию.

Сам Венгер не сумел обойти эти высказывания стороной, а потому, в интервью официальному сайту Арсенала, более подробно решил описать этот инцидент.

"Я не знаю, что он сказал. Мы просто беседовали. Я был уставшим, так как проснулся очень рано, и было позднее время. Никаких намеков о своем будущем я не давал", — сказал Венгер.

"Это было нечто вроде пресс-конференции. Это было вечером. У нас был ужин, но мы не были одни, нас было 4-5 человек. Я ценю то, что вы хотите отправить меня на заслуженный отдых, но пока я к этому не готов", — резюмировал наставник Арсенала.